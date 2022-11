Hurrikan „Nicole“ hat Ostküste Floridas erreicht

Hurrikansaison vom 1. Juni bis 30. November

Laut CNN war „Nicole“ der erste Hurrikan in fast 40 Jahren, der in den USA im Monat November auf Land traf. Die Hurrikansaison im Atlantik dauert vom 1. Juni bis 30. November. Im November bilden sich in der Regel nicht mehr viele Hurrikans. Die Meteorologen erwarten, dass der Sturm weiter in Richtung der US-Staaten Georgia und South Carolina zieht.