Frau überwies für „Sohn“ hunderte Euro auf Konto

Per SMS nahm ein Betrüger mit der Klagenfurterin am Mittwoch Kontakt auf und behauptete, ihr Sohn zu sein. „Der Betrüger gab an, dass sein Handy kaputt sei - daher auch die fremde Nummer“, erklärt die Polizei auf Anfrage. „Außerdem müsse er dringend eine Überweisung tätigen, die seine Mutter für ihn durchführen sollte.“ Die 60-Jährige ließ sich durch den Betrüger tatsächlich täuschen und überwies mehrere Hundert Euro auf das Konto des Betrügers.