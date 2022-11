Kulturbudget soll nächstes Jahr Teuerung abfedern

Großteil des Geldes für Musikschulwerk

Ein Großteil des Kulturbudgets von exakt 226.736.200 Euro entfällt auch im Jahr 2023 auf die Landesinstitutionen Musikschulwerk, Kultur GmbH, Landestheater und Bruckner-Uni. In letzterer wird der Dienstpostenplan mit 14 Stellen aufgestockt , vor allem in Verwaltung und Technik. Denn: „Universität heißt immer auch Entwicklung. Es gibt mehr Forschung, es kam ein Doktoratsstudium dazu und auch das neue Haus hat schon erste Wehwehchen“, rechtfertigt Stelzer den erhöhten Bedarf an Stellen.