Reform: Wegsperren von Terroristen wird leichter

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) betonte nach dem Ministerrat am Mittwoch, dass der Maßnahmenvollzug im Kern seit rund 50 Jahren praktisch unverändert sei. Österreich sei deshalb bereits zweimal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Der Maßnahmenvollzug sei „stark belastet“, so Zadic: Derzeit sind etwa 1400 Menschen im Maßnahmenvollzug untergebracht. Die Zahl ist in den vergangenen zehn Jahren eklatant gestiegen. Mit der Reform gebe es nun „gerechtere und treffsichere Unterbringung“, betonte die Ministerin.