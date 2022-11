So nützen heimische Bundesliga-Klubs WM in Katar

Für die Rapid-Kicker gibt es nach dem Gastspiel in Hartberg am Samstag einige freie Tage, der Trainingsstart samt Testungen erfolgt am 21. November. Der Urlaubsbeginn ist für den 15. Dezember - sechs Tage nach der Testpartie im Allianz Stadion gegen den FC Schalke 04 - angesetzt. Am 3. Jänner fällt in Wien-Hütteldorf der Startschuss zur Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.