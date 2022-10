Hitzewellen machen bald ganze Regionen unbewohnbar

„Großes Leid und der Verlust von Menschenleben“ wären die Folgen, hieß es am Montag in Genf. Dem Bericht zufolge stellen Hitzewellen in sämtlichen Regionen, für die verlässliche Statistiken vorliegen, die höchste meteorologische Gefahr da. Bereits jetzt würden alljährlich Tausende Menschen Hitzewellen zum Opfer fallen.