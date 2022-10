Schmelzende Gletscher setzen Krankheiten frei

Pandemien könnten in Zukunft nicht nur von Tieren ausgelöst werden, sondern auch vom Eis, so kanadische Forscher. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es mit dem globalen Temperaturanstieg infolge des Klimawandels wahrscheinlicher wird, dass Viren und Bakterien, die in Gletschern und Permafrostböden eingeschlossen sind, wieder auftauchen und lokale Wildtiere infizieren könnten, zumal sich ihr Verbreitungsgebiet auch näher an die Pole verlagert.