Der Klimawandel macht uns atemlos

Pollen fliegen länger

„Höhere Temperaturen und steigende CO2-Belastungen führen zu einer längeren, schwereren Allergiesaison“, so OÄ Dr. Christine Bangert, UniKlinik für Dermatologie der MedUni Wien. „Luftverschmutzende Substanzen wie z.B. Stickstoffdioxid, das man vor allem in städtischen Gebieten findet, verändern die Pollenoberfläche, was zu verstärkten entzündlichen Reaktionen führt und die Entstehung von Allergien begünstigt.“