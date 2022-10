Wie man Städte vor Vergeltungsraketen schützt

Neubeschaffung für das Bundesheer in Aussicht

Näher rückt indes ein neues Flugabwehrsystem für Österreich: Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will, wie berichtet, in den nächsten Jahren große Investitionen in bodengestützte Abwehrraketen tätigen. Im Gegensatz zu den bestehenden Systemen „Mistral“ und 3,5-cm-Flak, die weiterhin für den Objektschutz benötigt werden, sollen sie künftig eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern haben.