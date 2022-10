Immer mehr Austro-Motoren für Drohnen verschwinden

Motoren landen wohl am Schwarzmarkt

Damit schließt sich der Kreis, schreibt der US-Journalist Howard Altman: Etliche der gestohlenen Rotax-Motoren sollen für den Schwarzmarkt und damit gezielt für den Iran bestimmt sein. Das Land verfügt über ein solides Untergrund-Netzwerk, mit dem es Sanktionen umgehen kann. Rotax selbst steht seit Jahren in der Kritik, den weltweiten Vertrieb seiner Motoren nicht genau zu kontrollieren. Die Situation mit den iranischen Drohnen nehme man laut eines Pressestatements „sehr ernst“, an den Iran werde nicht geliefert, so die Firma in einem bereits zurückliegenden Gespräch mit der „Krone“. Laut „Bild“-Recherchen sollen aber bis Ende 2020 über italienische Zwischenhändler Motoren in den Iran gelangt sein.