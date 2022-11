Sex-Übergriff auf Kinder überschattet Zelt-Streit

Im Bescheid steht auch, dass eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, außer das Landesverwaltungsgericht setzt diesen Passus außer Kraft: „Wir drängen auf eine rasche Entscheidung“, so Fussenegger. Man will so lange wie möglich mit der Evakuierung der Zelte warten. Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sagt zur Entwicklung: „Die Drohkulisse ,Obdachlosigkeit‘ aufzubauen, ist nicht tragbar und unwürdig.“ Er erwartet sich konstruktive Vorschläge vom Bund, zwei Quartiere in Ried und Hirschbach für die Zelt-Flüchtlinge wurden schon vorher angeboten.