Binnen 3 Tagen müssen Flüchtlingszelte leer sein

Am 15. Oktober wurden die Zeltquartiere beim Erstaufnahmezentrum Thalham in St. Georgen im Attergau aufgebaut, seitens der Gemeinde wurde sofort Widerstand angekündigt und auch geleistet: Am Nationalfeiertag ging man auf die Straße, ein Protestmarsch zur Westautobahn inklusive, die aber nicht gesperrt wurde. Weil die Zelte zu nahe an der Grundgrenze des Erstaufnahmezentrums West gebaut waren, mussten sie weggerückt werden und sollen jetzt eben ganz verschwinden.