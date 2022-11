Jetzt ist es fix: Graz bekommt einen S-Bahn-Ring

In der engeren Auswahl stand bis zum Schluss bekanntlich auch eine lange S-Bahn-Variante. Diese scheiterte aber vor allem an einer Hürde: „Der Grazer Hauptbahnhof stößt an seine Grenzen. Bei einem langen Tunnel würde man an einem Ausbau des Bahnhofes nicht drum herum kommen, was noch zu weit höheren Kosten und CO2-Emissionen führen würde“, so Hülser.