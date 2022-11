Konkrete Vorschläge für ein schärferes Asylrecht

Derzeit ist die aktuelle Lage, wie sie Landesrat Hattmannsdorfer der „Krone“ gegenüber darstellt, so: Eine Aberkennung des Asylstatus bei Asylberechtigten ist nur bei einer Verurteilung wegen „besonders schwerer Verbrechen“ möglich. „Das sind in der Regel Delikte, die mit mehr als drei Jahren Haft bedroht sind“, erläutert der ÖVP-Politiker und verweist darauf, dass in Deutschland mindestens 6 Monate Haftdrohung ausreichend sind.