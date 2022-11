Dutt sauer: „Vielen Dank, Herr Schiedsrichter!“

„Was hat Gefühl hier zu suchen?“

Auch die vierminütige Nachspielzeit war dem Deutschen ein Dorn im Auge. „Ein Schiedsrichter hat mir gesagt, dass sie das nach Gefühl machen. Seitdem schüttle ich mit dem Kopf. Was hat Gefühl hier zu suchen? Mit den Wechseln kommst du auf drei Minuten, mit dem VAR auf fünf Minuten, und da ist die andere Zeit noch nicht gestoppt“, schilderte Dutt und sprach von einem „Ärgernis“. „Das hört sich blöd an, wenn man verliert, da man als schlechter Verlierer dasteht, aber es hilft nichts. International gibt es das selten, da werden oft sieben, acht oder neun Minuten nachgespielt. Bei uns werden in 95 Prozent aller Fälle drei oder vier Minuten nachgespielt. Ich habe das Thema heute nicht zum ersten Mal erwähnt, es hilft nichts.“