Berufsschulkonzept: Scharfe Kritik von Opposition

„Kritik stieß auf taube Ohren“

Laut den Kärntner Freiheitlichen weise das Konzept aber Lücken auf: „Die Kärntner FPÖ hat die Fehler und Lücken des Konzeptes von Anfang an immer wieder aufgezeigt. Leider sind wir mit unserer berechtigten Kritik bei Bildungsreferenten Kaiser immer auf taube Ohren gestoßen“, so FPÖ-Bildungssprecherin Elisabeth Dieringer-Granza. Die Anreise an den Ausbildungsstandort werde für Lehrlinge zu einer zusätzlichen Belastung. „Schon im Jahr 2021 haben wir eine Evaluierung der Maßnahmen gefordert, damit entsprechende Fehlentwicklungen korrigiert werden können“, fügt der freiheitliche Lehrlingssprecher LAbg. Christoph Staudacher hinzu.