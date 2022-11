Aus dem Nichts: Obdachloser prügelte Radler nieder

Völlig aus dem Nichts riss ein Obdachloser im Sommer einen Steirer von seinem Fahrrad und verdrosch ihn brutal. Der geisteskranke Täter hat sich „bedroht gefühlt“. Am Freitag wurde er am Landesgericht Leoben in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen (nicht rechtskräftig).