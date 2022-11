Experten warnen: Holzöfen als tödliche Gefahr

Für ausreichend Zuluft sorgen, nicht in kleinen Räumen verwenden

Ihm zur Seite standen bei einer Pressekonferenz am Freitag Bernhard Stibernitz von der Tiroler Landesstelle zur Brandverhütung und der designierte Landesfeuerwehrinspektor René Staudacher. Stibernitz richtet den Appell an Ofenbesitzer, „diese fachmännisch am Rauchfang anschließen zu lassen. Wichtig ist, dass es ausreichend Zuluft gibt. Sonst besteht die Gefahr des Austritts von Kohlenstoffmonoxid“. Weiters warnt er, dass Öfen nicht für kleine Räume gedacht sind und Abstände zu Möbelstücken beachtet werden müssen.