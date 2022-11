Wann ein Antibiotikum nötig ist

Fieber und Ausschlag deuten auf Bakterien hin

Für eine durch Bakterien hervorgerufene Erkrankung sprechen Symptome wie ein plötzlicher Beginn, Fieber, scharlachartiger Ausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Bauchweh, geschwollene Lymphknoten am Hals, Auftreten im Winter und Frühling etc. Um den Auslöser eindeutig festzustellen, verwenden Ärzte oft ein klinisches Scoring-System. Dafür fragt der HNO-Spezialist den Patienten z. B., ob er über 38 Grad Fieber hat oder hustet. „Je mehr positive Antworten vorliegen, umso eher ist von einer A-Streptokokken-Infektion (dabei handelt es sich um Bakterien) auszugehen“, erklärt der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten das Prozedere in vereinfachter Weise.