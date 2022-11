MFG-Liste lässt eigenen Antritt bei NÖ-Wahl offen

Beachtliche 6,23 Prozent holte die MFG-Liste im Vorjahr bei der Landtagswahl in Oberösterreich. Sogar satte 17 Prozent waren es Anfang dieses Jahres bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs. Und mit 2,99 Prozent schaffte die Liste beim Urnengang in Krems am 4. September zumindest auch noch den Einzug ins Gremium. Trotz des klaren Abwärtstrends wollen es die Impfskeptiker wissen und auch bei der Landtagswahl in Niederösterreich „mitmischen“.