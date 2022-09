SPÖ holt Wahlsieg in Krems, verliert aber Stimmen!

Neue Regierung nötig

Spannend ist das Ergebnis vor allem in Hinblick auf die Verteilung der Mandate. Die SPÖ kommt mit den Mandaten der KLS „nur“ auf 20 Mandate. Für eine neu-alte Regierung links der Mitte bräuchte es daher ab sofort die Grünen. „Wir freuen uns über das zweitbeste Ergebnis der Geschichte. Morgen werden wir die Gespräche aufnehmen“, verkündete Resch am Wahlabend. So richtig in Feierlaune war man aber nicht.