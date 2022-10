Geheime Verhandlungen zu „Linksruck“ in NÖ laufen

Die Kommunistische Partei hat es bei der Gemeinderatswahl in Graz vorgezeigt, die Liste Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte (FUFU) bei der Wahl in Waidhofen an der Ybbs und die Kremser Linke Stadtbewegung (KLS) beim Urnengang in Krems - und erst am Sonntag hat es Dominik Wlazny mit seiner Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl eindrucksvoll unterstrichen: Politische Bewegungen links der Mitte finden in der Wählerschaft immer mehr Zuspruch.