MFG holt 17 Prozent bei Wahlen in Waidhofen

Wahltag war Zahltag und die Corona-Politik der Bundesregierung auch bei regionalen Wahlen das Thema Nummer eins. Das zeigt sich einerseits an den herben Verlusten von 20 Prozent, die ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer einbüßen musste, andererseits aber auch am fulminanten Erfolg der erstmalig in Niederösterreich antretenden Liste Menschen, Freiheit und Grundrechte (MFG), die aus dem Stand rund 17 Prozent der Stimmen holte.