Dieser Schulweg macht Luca und seinen Eltern Angst

Ein Ansuchen um einen Gehweg an die Gemeinde Hinterstoder wurde abgewiesen. Wohl auch deshalb, weil Luca-Aurelio derzeit der einzige Schüler ist. Sein Geschwisterchen ist erst 16…Monate alt. Was es Yvi Baumschlager zusätzlich erschwert, ihren Sohn täglich zur Bushaltestelle zu begleiten. „Derzeit geht mein Sohn über unser Grundstück und auf der Böschung. Aber was sollen wir im Winter tun?“, fragt sich die Mutter. Im Winter, wenn sich am Straßenrand der Schnee auftürmt, muss der Schulanfänger direkt auf der stark befahrenen Straße gehen.