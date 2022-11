Wirtschaftskammer: So wird Geheimgage verteidigt

Die riesige Baustelle des millionenschweren „Center of Excellence“ vor der Zentrale der Wirtschaftskammer in Graz steht symptomatisch für die Stimmungslage in der Kammer. Nach „Krone“-Recherchen über Geheim-Gagen für Präsident Josef Herk rumort es in der Körblergasse gewaltig. Die von interner Quelle in Umlauf gebrachten Vorwürfe haben es in sich - wir beantworten die wichtigsten Fragen: