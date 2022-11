Maulkorb für Spitalsmitarbeiter von Direktion

Anstatt sich mit Lösungen zu beschäftigen, um die Probleme in den Spitälern in den Griff zu bekommen, hat die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) in einer Dienstanweisung an alle Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass das Weiterleiten von Gefährdungsanzeigen dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Welche genau, seien laut WIGEV im Einzelfall zu bewerten.