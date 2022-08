Patientenversorgung in nächstem Spital in Gefahr

Jedes dritte Bett musste bereits gesperrt werden

Zwei Tage nachdem die Anzeige verschickt wurde, gab es ein Treffen mit den Chefs des Gesundheitsverbunds. „Es wurde nun ein Drittel der Betten der Klinik gesperrt. Der große Wurf war bislang aber nicht dabei“, so Scepka. Ohne die herausragende Arbeit des Personals wäre das System nicht aufrechtzuerhalten. Das bestätigt auch ein Arzt: „Die Belastung ist mittlerweile so groß. Man geht nicht mehr gerne in die Arbeit.“