Klinik-Mitarbeiter: „Zustände sind untragbar“

Das zeigt sich auch am Beispiel der Klinik Favoriten. Laut E-Mails (siehe Faksimile), die der „Krone“ zugespielt wurden, verfasste das medizinische Personal in der Urologie bereits eine Gefährdungsanzeige. Diese wird dann erstellt, wenn Schäden (an Mitarbeitern oder Patienten) nicht mehr ausgeschlossen werden können.