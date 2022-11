Loch im Rock: Königin Letizia lässt Bein blitzen

Der Rock stammt aus der letztjährigen Kollaboration des schwedischen Moderiesen mit dem japanischen Luxusbrand TOGA. In der Kollektion, die für H&M entworfen wurde, gab es nicht nur Röcke, sondern auch Kleider mit „Guckloch“, durch das man, so die eigentliche Idee, das Bein durchstecken kann. Ein Look, der Königin Letizia wohl doch ein wenig zu gewagt gewesen sein dürfte. Aber so oder so: Dieser Style ist echt ein Hingucker!