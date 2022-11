Großes Update: Was sich für WhatsApp-Nutzer ändert

„Communities“ als Angriff auf Telegram

Die wichtigste Neuerung ist als Kampfansage an Telegram zu verstehen: Während Gruppen dort schon länger eine prominente Rolle einnehmen, will man diesen Bereich nun auch bei WhatsApp ausbauen. „Communities“ heißt die neue, verbesserte Gruppenfunktion, die WhatsApp in eine Art Online-Forum verwandeln soll - inklusive Untergruppen, Ankündigungskanälen und einer Thread-Ansicht für Diskussionen. Die neue Funktion wird bereits ausgerollt. Wann die „Communities“ in Österreich freigeschaltet werden, wurde noch nicht verraten.