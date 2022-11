„Bei dem enormen Leid musste ich einfach helfen“

„Ich habe Fabian nominiert, weil nicht viele junge Menschen, ohne zu zögern anderen so helfen würden wie er es getan hat!“, erzählt Kommandant Harald Simtschitsch. Schon in seiner Zeit in der Jugend-Feuerwehr habe er immer und jedem helfen wollen. „Viele Menschen können sich eine Scheibe von ihm abschneiden“, lobt Simtschitsch. „Ich habe einfach geschaufelt und dort geholfen, wo meine Hilfe notwendig war“, schildert der junge Mann.