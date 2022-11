Elon Musk will halbe Twitter-Belegschaft entlassen

Steht das Häkchen künftig noch für Echtheit?

Kritiker hatten sich aber nicht nur an dem Preis für die Verifizierung gestört. Sie befürchten, dass der eigentliche Zweck des Verifizierungshäkchens gefährdet werde, nämlich die Echtheit eines Kontos zu garantieren. Musk will den Verifizierungshaken und andere Vorteile in das bestehende Abo „Twitter Blue“ integrieren, das bisher Lesezeichen, einen besonderen Lesemodus sowie die Möglichkeit zur Korrektur eines bereits gesendeten Tweets umfasst. Es ist bisher aber nur in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland verfügbar und kostet knapp fünf Dollar.