Neuer „PR-Albtraum“ für den Buckingham-Palast?

„PR-Albtraum“

Nun bezeichnete er sich vor Beginn von „I‘m a Celebrity... Get Me Out Of Here!“ mit durchschnittlich zwölf Millionen Zuschauern als „offenes Buch“. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Vater von drei Kindern die eine oder andere Anekdote zum Besten geben dürfte. „Der Buckingham-Palast bereitet sich auf einen weiteren PR-Albtraum vor“, kommentierte die Zeitung „Daily Mail“ und sieht „schlaflose Nächte“ auf die Palast-Bediensteten zukommen.