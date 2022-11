In der Mangel: Kanzler will „kein Richter“ sein

Lange weigerte er sich, auf Distanz zu gehen, am Mittwoch trat er diese Gratwanderung - spät, aber doch - an: Kanzler Karl Nehammer hat sich für das „schlechte Bild, das die Politik abgibt“, entschuldigt. Allerdings mit Einschränkung, aber dazu später. War bis vor Kurzem für Nehammer noch das „Strafrecht die rote Linie“, klang das bei der Sondersitzung anders: „Korruption hat in Österreich definitiv keinen Platz.“