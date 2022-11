„ÖVP damit beschäftigt, eigene Haut zu retten“

Gewohnt deftig ging es FPÖ-Chef Herbert Kickl an. Er erkannte in Nehammers Rede bloß „Süßholz-Gerasple“ und ein „Abschütteln der Verantwortung, Kindesweglegung, Abputzen, Ablenken und eine unglaubliche Wehleidigkeit“. Am Ende der juristischen Aufarbeitung werde „sich zeigen, ob die ÖVP eine kriminelle Organisation ist“, meinte der freiheitliche Parteichef, aber „das Problem ist Ihre hochgradige moralische Verwahrlosung“, „dass Sie nicht wissen, was sich gehört und was nicht“. Für den von Schmid belasteten Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), der hinter ihm den Vorsitz führte, zupfte Kickl außerdem eine Rote Karte aus dem Sakko.