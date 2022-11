Amazon baut in Premstätten: Das sind die Details

Was wird genau gebaut?

Eine große Halle mit Büro und ein Parkdeck mit rund 670 Stellplätzen werden auf einer 6,2 Hektar großen Fläche nahe der A9-Abfahrt Kalsdorf erreichtet. In der Halle entsteht ein Verteilzentrum - das bedeutet, von hier aus treten Amazon-Bestellungen den Weg zu den Empfängern an.