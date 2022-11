Benkos Galeria will Staatshilfe, doch baut Jobs ab

Der Insolvenzverwalter der Krisen-Warenhauskette des Austro-Milliardärs hat indes harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte Arndt Geiwitz am Dienstag dem deutschen Fernsehsender WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Galeria hatte am Montag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.