Galeria: Deutsche Politik will Kapital von Benko

In der Debatte um frische Staatshilfen für den angeschlagenen Warenhausriesen Galeria hat sich die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur für ein Engagement des Galeria-Eigners René Benko ausgesprochen. „Ja, ich glaube, Herr Benko ist am Zug, auch Kapital mit hereinzugeben“, sagte Neubaur am Mittwochabend vor der „Wirtschaftspublizistischen Vereinigung“ Düsseldorf.