St. Margarethen: „Mordalarm“ bei Passionsspielen

Fortsetzungen angedacht

Es sei auch unglaublich entspannend gewesen zu schreiben. Wessely denkt auch schon an Fortsetzungen – die auch an andere seiner Wirkungsstätten führen. So könnte er sich beispielsweise einen Mord in der Bergkirche oder vor der Pfarrkirche Kleinhöflein vorstellen, wo er derzeit auch als Geistlicher tätig ist. Anderen regionalen Krimiautoren möchte er aber keine Konkurrenz machen. „Die können das viel besser“, meint er. Trotzdem freut er sich über das fertige Manuskript und dass sein Erstlingswerk „Passio“ auch als Buch erscheinen wird.