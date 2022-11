Unterm Wurm-Kostüm war Heidi Klum fast nackt.

Heidi Klum hatte beim Comeback ihrer großen Halloween-Party gleich eine doppelte Überraschung parat. Als Regenwurm, der sich an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz wand, sorgte die 49-Jährige nämlich für reichlich Schlagzeilen. Doch Heidi wäre nicht Heidi, würde das Sexy-Barometer nicht ausschlagen. Und so wurschtelte sich die Model-Beauty nach dem großen Auftritt aus der Wurm-Pelle und präsentierte in einem Hauch von Nichts und Glitzer.