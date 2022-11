Leni Klum stahl als Catwoman Mama fast die Show

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause feierte Heidi Klum heuer erstmals wieder ihre legendäre Halloween-Party in New York. Die Kostüme der 49-Jährigen waren auch in den Jahren zuvor immer ein echtes Highlight. So verwandelte sich die Model-Beauty etwa mit ausladenden Po- und Brustprothesen und Gesichtspolstern 2015 in die kurvige Cartoon-Figur Jessica Rabbit. 2018 wurde sie in stundenlanger Arbeit zur dicklichen Fiona aus dem Animationsfilm „Shrek“, mit Tom Kaulitz an ihrer Seite als grüner, rundlicher Oger.