Arbeiten mit dem Tod: Eine Pathologin erzählt

Prof. Renate Kain leitet das Institut für Pathologie und Molekularpathologie der MedUni Wien am AKH Wien. An die tausend Obduktionen hat sie zu ihren Anfangszeiten durchgeführt: Damals gab es noch eine über 90-prozentige Obduktionsrate. Mittlerweile ist die Medizin so weit, dass immer weniger obduziert werden muss, um die Todesursache zu verstehen. Rund 97 Prozent der Tätigkeiten erfolgen heutzutage an Lebenden: So werden z. B. alle Zellen und Gewebe, die zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken entnommen werden, von Pathologen untersucht. Aber fragen wir genauer nach: