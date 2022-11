Schock-Video: Jugendbande massakriert Obdachlosen

Das Phänomen „Baby Gang“ greift um sich. In Rom wurde am Wochenende mitten in der Innenstadt ein Obdachloser von jungen Männern brutal attackiert und krankenhausreif geschlagen. Doch die Jugendbanden sind kein rein italienisches Problem, auch in Österreich nehmen die Straftaten wieder zu: Körperverletzungen, Raub und Sachbeschädigungen gehen auf das Konto von Baby Gangs.