Stadien in Österreich: Trauerspiel nach Heim-EM

Vor allem im Hinblick auf die vier Stadien: In Innsbruck wurde die Arena von einer Kapazität von 30.000 Fans auf die Hälfte reduziert, in Klagenfurt finden die meisten Spiele quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das Happel-Oval gleicht einer Ruine, lediglich in Salzburg erinnert einiges an die große Fußball-Welt. Ein trauriger Istzustand. Die Heim-EURO hätte die Basis geboten, um die Infrastruktur der modernen Zeit anzupassen. Doch anstatt eine neue Heimstätte für das Nationalteam zu errichten, wurde das unter Denkmalschutz stehende Happel-Stadion lediglich renoviert und adaptiert.