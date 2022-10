Hoteliers erleben holprigen Start in Wintersaison

Rund zwei Drittel der befragten Hoteliers geben an, dass noch später gebucht werde als sonst. Nur 15 Prozent der Qualitätshotels sehen keine Änderungen beim Buchungsverhalten ihrer Gäste. „Im Idealfall gehen sich noch ein, zwei Buchungsschübe vor Saisonbeginn aus“, merkt ÖHV-Direktor Walter Veit an, so die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV).