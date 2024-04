Gelder an Palästinenser-Hilfswerk fließen wieder

Rotes Kreuz: „Humanitäre Lage außerordentlich schlimm“

Laut der Präsidentin des Internationalen Roten Kreuzes ist die humanitäre Lage im Gazastreifen „außerordentlich schlimm“. Man müsse davon ausgehen, dass auch die israelischen Geiseln in Gaza „auf Hilfe angewiesen sind“. Deshalb fordere sie die Freilassung der Geiseln sowie „humanitäre Hilfe in einem Ausmaß, in dem man den Menschen wirklich lebenserhaltende Maßnahmen bieten kann“, so die Schweizerin Mirjana Spoljaric Egger im Interview mit der APA.