3×3-Frauen in Japan um einzige Olympia-Chance

Österreichs 3x3-Basketball-Nationalteam der Frauen kämpft von Freitag bis Sonntag um einen Platz bei den Olympischen Spielen in Paris ! Acht Nationen nehmen am Qualifikationsturnier teil, nur der Sieger sichert sich das Ticket. Österreich trifft in der Gruppenphase auf Brasilien, Deutschland und Gastgeber Japan, die zwei Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein. Für das österreichische Team ist es die einzige Chance, sich für Olympia zu qualifizieren.