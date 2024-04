Diebe spazieren mit vollen Einkaufswägen aus Laden

Einem mutmaßlichen Diebes-Duo konnte die Polizei am Montag im Tiroler Unterland das Handwerk legen: Die beiden Polen verließen offenbar einen Supermarkt mit zwei vollen Einkaufswägen – ohne die Waren bezahlt zu haben. Zwei Mitarbeiterinnen wollten die Verdächtigen am Parkplatz an der Flucht hindern. Doch das Duo konnte fliehen. Eine Fahndung war erfolgreich.