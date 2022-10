Carabiniere tötet Vorgesetzten und verschanzt sich

Der Carabinieri-Kommandant einer Kaserne in Asso nahe der norditalienischen Stadt Como ist von einem Arbeitskollegen erschossen worden. Der 57-jährige Täter, der wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen war, schoss am Donnerstagabend auf seinen Vorgesetzten (58), der ihn angeblich nicht wieder in den Dienst aufnehmen wollte, und verbarrikadierte sich am Donnerstagabend in der Kaserne mit anderen Kollegen.