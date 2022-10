75-Jahre-Jubiläum und den 98. Geburtstag gefeiert

Große Feier im Stift

„Die Profess ist die wichtigste Feier in einem Kloster. Sie steht für Beständigkeit. Mit dem Ablegen der Ordensgelübde schließt man sich verbindlich einer bestimmten Gemeinschaft an“, hob Propst Markus Grasl vor Mitbrüdern, Familienangehörigen und Freunden bei der Jubiläumsfeier im Stift Reichersberg hervor. Weiters fügte er hinzu: „Die Zugehörigkeit und sein Wirken in unserem Haus über eine so lange Zeitspanne ist eine große Gnade!“.